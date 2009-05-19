Ужгородцям можуть відключити газ

ВАТ «Закарпатгаз» погрожує припинити газопостачання у 5 тисяч ужгородських квартир. Про це кореспондентові УНІАН повідомив прес-секретар Ужгородського міського голови Олег ПОДЕБРІЙ.

За його словами, голова правління ВАТ «Закарпатгаз» Юрій РИБАЧОК надіслав мерові Ужгорода Сергієві РАТУШНЯКУ офіційний лист, в якому попереджає, що підприємство вдасться до припинення газопостачання житлових будинків, в яких найбільша кількість незаконно встановлених опалювальних приладів.

У листі, за словами спікера, названі першочергові претенденти на такі крайні заходи в Ужгороді - це 10 багатоповерхових будинків на вул. Мінайській, Капушанській, Легоцького, Челюскінців, Станційній. «Відключення цілих багатоповерхівок пояснюють тим, що власники окремих квартир зі встановленими в них нелегальними автономними системами опалювання не допускають працівників ВАТ «Закарпатгаз» для індивідуального від`єднання від мережі «лівих» приладів», - сказав О.ПОДЕБРІЙ.

Він також уточнив, що у своєму листі газовики стверджують, що загалом в Ужгороді знайдено понад 5 тисяч квартир, де опалювання встановлено без технічних умов, проекту, будівельного паспорта від ВАТ «Закарпатгаз». А встановлення таких систем без урахування можливостей газових мереж призводить до зниження тиску газу в низці мікрорайонів міста в пік опалювального сезону і, відповідно, до численних скарг.

О.ПОДЕБРІЙ також повідомив, що в листі до керівництва Ужгорода ВАТ «Закарпатгаз» просить міську владу звернутися до жителів багатоповерхівок з проханням терміново узаконити самовільно встановлені обігрівальні прилади, зокрема й задля власної безпеки, для уникнення аварійних ситуацій. Інакше, незважаючи на невдоволення самих громадян, ВАТ «Закарпатгаз» відключатиме газ згідно з чинним законодавством.

Довідка УНІАН. Загалом в Ужгороді станом на 1 травня 2009 року з 23 тисяч 50 квартир, які користувалися централізованим теплопостачанням, 16 тисяч 717 (73%) облаштували системи автономного опалювання і були від`єднані від централізованого. Це найбільший показник відмови від центрального та встановлення автономного опалювання серед усіх міст України.