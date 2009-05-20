“Оболонь” виготовлятиме пиво з власного солоду

«Оболонь» у 2009 році має намір виробити 130 тис. тонн солоду на солодовні в Хмельницькій області. Про це повідомив Почесний президент одного з найбільших національних виробників пива і безалкогольних напоїв, компанії «Оболонь» Олександр СЛОБОДЯН.

А.СЛОБОДЯН нагадав, що у кінці 2008 року «Оболонь» вивела виробництво на солодовенному заводі у смт Чемерівці (Хмельницька обл.) на повну потужність. Загальна сума інвестицій склала близько 500 млн. грн.

«Я думаю, цього року ми перекриємо проектну потужність заводу в 120 тис. тонн і близько 130 тис. тонн цей завод виробить солоду цього року», - сказав А.Слободян. За словами президента компанії, цього року компанія повністю забезпечить себе власним солодом, і, можливо, надлишок відправить на експорт.

Для забезпечення підприємства ячменем, компанія працює з сільгосппідприємствами 8 областей.

«Для нас важливо бути більш диверсифікованою компанією. Важливо побудувати вертикально інтегровану схему корпорації. Вирощування ячменю, виробництво насіння, а також виробництво солоду дає можливість замкнути технологічний цикл і контролювати всі стадії процесу, починаючи вирощуванням ячменю і закінчуючи виробництвом готової продукції», - відзначив А.СЛОБОДЯН.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» – один з найбільших національних виробників пива, безалкогольних і слабкоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод в Києві і 6 підприємств в регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», «Magnat», «Hike premium», «Оболонь BeerMix», «Zibert», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозора». Продукція компанії експортується в 33 країни світу.