Парламентарі відкрили гарячу лінію “Контрабанді - СТОП”

За рішенням народних депутатів України, які входять у Міжфракційне депутатське об`єднання “Контрабанді, - СТОП” у Верховній Раді України, з 25 травня 2009 року "під керівництвом і особистим контролем народного депутата України Ігоря РИБАКОВА" розпочинає роботу безплатна телефонна "гаряча лінія" для повідомлень про незаконні дії співробітників митниці.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міжфракційного депутатського об`єднання “Контрабанді - СТОП”.

За номером 8-800–300-777-0 можна буде повідомити інформацію про незаконні та корупційні дії співробітників митниці, порушення митних правил, а також факти переміщення контрабандного вантажу на або з території України .

Усі дзвінки приймаються конфіденційно по всій території країни.

Телефон 8 800-300-777-0 працює цілодобово, зазначили в депутатському об`єднанні.