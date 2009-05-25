Світ на порозі кризи безробіття

Відновлення світової економіки буде повільним, а рівень безробіття, що зростає, може привести до соціальної кризи і протекціонізму. Про це заявив президент Світового банку (СБ) Роберт ЗЕЛЛІК в інтерв`ю іспанській газеті El Pais, передає "Лігабізнесінформ".

"Те, що розпочалося як глобальна фінансова криза і стало економічною кризою, зараз стає серйозною кризою безробіття, і якщо ми не вживемо заходів, існує ризик глобальної людської і соціальної кризи з важливими політичними наслідками", - сказав він. "Це сприятливе підґрунтя для популістської і протекціоністської політики", - додав Р.ЗЕЛЛІК.

"Міністри фінансів країн G7 і G20 висловлюють полегшення, оскільки скорочення економік сповільнилося. Хоча ми все ще можемо бачити низьке або негативне зростання, ситуація зараз менш тривожна", - сказав Р.ЗЕЛЛІК.

"Проте економісти і промисловці занепокоєні тим, що відновлення проходитиме повільніше і слабкіше, ніж очікувалося", - вказав глава СБ. "Залишаються побоювання з приводу фінансової системи США та уразливих ринків країн, що розвиваються", - зазначив Р.ЗЕЛЛІК.

"Можливо, що ключова річ, котра має бути очищена, - це фінансова система. США здійснили кроки в правильному напрямку, проте все ще є банки із серйозними проблемами, пов`язаними з фінансуванням споживачів, кредитними картами та іпотекою", - заявив глава Світового банку.

"Що головне в цьому, так це те, що США більше залежать від Європи в питанні безпеки іпотечного ринку, а цей ринок ще повинен відновитися", - сказав він.

За його словами, ризики залишаються в Африці, частині Латинської Америки і Східній Європі, повідомляє K`kapital.

"Китай отримав добрі результати від запровадження плану стимулювання економіки. Для країн, таких як Мексика і Бразилія, головна загроза - це втрата доступу до фінансування", - додав глава Світового банку.

Нагадаємо, директор Світового банку по Україні, Білорусі і Молдові Мартін РАЙЗЕР вважає констатацію стабілізації макроекономічної ситуації в Україні передчасною.