"Водну маршрутку" у Києві запустять вже 15 червня

15 червня між Правим і Лівим берегами столиці планують запустити пасажирський пором, пише інтернет-портал “Сегодня”.

Проїзд обійдеться близько 7 грн., для пільговиків міська влада обіцяє зробити проїзд безкоштовним. Водночас, ціни на квитки ще не затверджені у мерії.

За інформацією видання, на причалах вже закінчують облаштування павільйонів, встановлюють турнікети і квиткові каси. За задумом столичного керівництва, новий вид транспорту допоможе заощадити час городян, які щодня простоюють у пробках на мостах.

Заступник директора судноплавної компанії, яка організовуватиме перевезення, Денис МОЛОТКОВЕЦЬ розповів “Сегодня”, що столичне Головне управлінню з транспорту КМДА уклало із судноплавною компанією договір про оренду двох великих катерів, об лаштованих для прогулянок.

«Я б не став називати цей вид транспорту муніципальним. Це комерційний проект і його життєздатність залежатиме від популярності у киян», — відзначив, у свою чергу, Д.МОЛОТКОВЕЦЬ.

За його словами, одне судно зможе за один раз перевезти близько 500 чоловік (стоячі і сидячі місця).

Згідно з графіком, водний пором починає роботу о 7.00 ранку. Він вирушатиме від Осокорків, далі робитиме зупинку на Березняках, біля моста Метро і прибуватиме на кінцеву зупинку на Поштовій площі. Усього в дорозі «водна маршрутка» буде 1 годину 40 хвилин, а на кожній зупинці перебуватиме близько 5 хвилин.

У 18.00 катер відчалюватиме у зворотному напрямі на Лівий берег.

Курсувати новий транспорт буде до жовтня.