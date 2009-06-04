Гарний настрій допомагає бачити більше

Вислів "дивитися скрізь рожеві окуляри", як з`ясувалося, не метафора, а біологічна реальність - у доброму гуморі люди здатні бачити більше, ніж у поганому, пишуть психологи з університету Торонто в статті, опублікованій в Journal of Neuroscience.

"Гарний і поганий настрій міняють режим роботи зорової кори головного мозку і те, як ми бачимо. Зокрема, наше дослідження показує, що коли ми у доброму гуморі, зорова кора одержує більше інформації, тоді як поганий настрій призводить до "тунельного зору", - відзначає професор Адам АНДЕРСОН, слова якого цитує РІА Новости.

А.АНДЕРСОН і його колеги використовували магнітно-резонансну томографію, щоб визначити, як мозок обробляє візуальну інформацію, коли людина перебуває в поганому, гарному і "нейтральному" настрої.

Учасникам експериментів на короткий час (0,3 секунди) демонстрували колажі, що складаються з невеликої фотографії людини в центрі, оточеної "пейзажем", наприклад, зображенням фасаду будинку. Щоб зосередити увагу людини, задіяної в експерименті, на особі в центрі, їх просили визначити стать людини. Як з`ясувалося, у поганому настрої люди бачили особу в центрі, але не розрізняли “пейзажу”, що її оточував. Навпаки, у гарному настрої вони бачили і людину, і те, що її оточувало.

Томографія засвідчила, що гарний настрій збільшував, а поганий знижував реакцію однієї з областей в парагіпокампі, частині мозку, пов`язаній з процесом розпізнавання "пейзажу".

"У гарному настрої люди можуть пізнати більше об`єктів у своєму оточенні, що, можливо, звучить як добра новина, але це ж може призводити до розсіювання уваги", - відзначає один з авторів дослідження Тейлор ШМІТЦ.

Гарний настрій, за його словами, "розширює вікно, крізь яке ми дивимося на світ".