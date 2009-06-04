Роздрібний продаж у єврозоні зріс

Обсяг роздрібних продажів у єврозоні в квітні 2009 року виріс вперше з вересня 2008 року — на 0,2% у місячному обчисленні. Про це йдеться в опублікованих матеріалах статистичного відомства ЄС, Eurostat, повідомляє BFM.ru.

Опубліковане значення співпало з очікуваннями експертів, опитаних агентством Dow Jones.

У річному обчисленні квітневий індикатор продажів опустився на 2,3% (аналітики прогнозували мінус 3,3%).