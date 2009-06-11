«Ліконд»: падіння продажу кліматичного обладнання в Україні досягне 60%

Компанія «Ліконд», офіційний дистрибутор техніки DAIKIN (Японія), прогнозує 60% падіння продажу на українському ринку кліматичного обладнання 2009 року.

Про це на прес-конференції в УНІАН сказав директор компанії «Ліконд» Ігор СТЕПУРА.

За його словами, такий прогноз грунтується на реаліях економічної ситуації та зниженні купівельної спроможності населення і згортання будівельної галузі.

“За нашими прогнозами, ринок 2009 року переживе 50-60% падіння. Є кілька прогнозів розвитку ситуації: або ми відкотимося (за рівнем продажу – УНІАН) до 2006 року, або буде ще гірше”, - сказав І.СТЕПУРА. Він зазначив, що ситуацію погіршує тиск складських запасів 2008 року, не розпроданих через зниження рівня споживання та кризу продажу.

У ситуації, що склалася, зазначив експерт, відбувається переформатування ринку. Зокрема, у зв`язку зі згортанням великомасштабного житлового будівництва перспективним стає ринок так званого малого (котеджного) будівництва, а також невеликих бізнес-центрів. Крім того, певний розвиток ринку може бути зумовлений підготовкою до фінальної частини Євро-2012 на тлі заяв великих гравців готельного бізнесу про вихід на ринок України, а також перспектив будівництва великих спортивних споруд.

Також одним з чинників підтримки ринку стане реалізація на державному рівні енергозберігальних програм, що фінансуються за рахунок продажу квот на викид парникових газів за Кіотським протоколом.

«У будь-якому разі ринок чекає оновлення. Спад, що почався наприкінці 2008 року, найімовірніше, закінчиться до весни 2010 року. Після цього кондиціонерний ринок почне рости, але вже на новому витку свого розвитку», - підсумував І. СТЕПУРА.

Довідка УНІАН. Корпорація Daikin Industries (Японія) - світовий лідер у сфері виробництва кліматичної техніки. Компанія представляє кондиціонерне та холодильне обладнання всіх видів, конфігурації та системи будь-якої складності - для житлових приміщень, приміщень комерційного та промислового призначення.

Компанія «Ліконд» - офіційний торговий партнер Daikin в Україні.