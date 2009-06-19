У Тернополі заборонили продаж алкоголю 20 червня
12:12, 19 червня 2009Права споживачів
0 0
У зв’язку зі святом випускників
Тернопільська міська рада заборонила продаж алкоголю 20 червня у зв’язку із святом випускників.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міської ради, відповідне рішення прийнято сьогодні виконавчим комітетом з метою недопущення вчинення правопорушень молодими особами у стані алкогольного сп’яніння.
Алкоголь заборонено продавати з 20-ї години 20 червня до 8-ї години 21 червня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter