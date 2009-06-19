Платні послуги для студентів скасовано
14:10, 19 червня 2009Права споживачів
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Постанова Кабінету міністрів про скасування низки постанов уряду про запровадження платних послуг у вищих навчальних закладах опублікована на сайті Кабміну під номером № 603 від 5 червня й, таким чином, набула чинності.
Зокрема, документом скасовано постанови Кабінету міністрів України від 14 квітня № 369 і від 7 травня - № 447.
Як повідомляв УНІАН, у травні й червні представники громадських студентських організацій не раз висловлювали своє незадоволення тим, що, незважаючи на публічні обіцянки прем`єр-міністра, уряд й досі не скасував платні послуги для студентів.
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