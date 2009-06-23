«Живчик» проводить акцію “Чита-чі”

З 1 червня стартувала всеукраїнська акція «Чита-чі» від ТМ «Живчик», яка триватиме до 30 вересня. Цього року учасників акції чекають ноутбуки, мультимедійні програвачі, DVD-плеєри та безліч пізнавальних енциклопедій!

Але цього року «Живчик» не просто роздаватиме дітям цінні подарунки, а й заохочуватиме їх до активного пізнання світу навколо. Енциклопедії, DVD-програвачі, компактні iPod-и та ноутбуки – саме те, що дасть дітлахам змогу дізнатися про все на світі.

«Механізм акції простий та прозорий: чим більше надіслано SMS з унікальним кодом, який знаходиться під кришкою, тим більше шансів на отримання подарунку»,– відзначив начальник відділу маркетингу ринку напоїв ЗАТ «Оболонь» Павло ШЕВЧУК.

Визначення власників цінних подарунків відбувається:

- щогодини 3 коди від напоїв «Живчик з соком яблука», «Живчик з соком груші» та «Живчик з соком лимона», які першими за годину надійшли на акційний номер, гарантовано отримують дитячу енциклопедію.

– щодня також 3 коди від різних напоїв виграють своїм власникам компактний DVD-програвач Philips.

– щотижня один гравець, який відправив будь-який акційний код, отримує iPod Apple iTouch з сенсорним екраном.

– щомісяця один з учасників стає щасливим володарем головного подарунка – сучасного ноутбука Apple MacBook Air.

Для максимальної зручності учасників створено акційний web-сайт (www.zhivchik.ua/akcia). Дізнатися про правила акції та зареєструвати коди можна не тільки в мережі Інтернет, а й з мобільного телефону! Вартість одного SMS повідомлення на номер 3553 дорівнює стандартній вартості SMS згідно із тарифним планом операторів.

Про право отримання Подарунка учасника повідомляють за допомогою SMS-повідомлення. Про результати визначення власників подарунків можна буде дізнатись на сайті у розділі «Переможці» або за телефоном гарячої лінії 8 800 503 35 30 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів у межах України).