Південна залізниця запустила рейковий автобус по маршруту «Суми—Веринський завод».

Як повідомили УНІАН у прес-службі залізниці, вчора на станції Веринський завод відбувся урочистий запуск рейкового автобуса.

Відкриття приміського сполучення на цій ділянці є важливою подією для цілого регіону, що охоплює декілька населених пунктів Сумської області, з якими досі не було пасажирського залізничного сполучення (раніше ця залізнична ділянка використовувалася лише для вантажних перевезень), відзначають у прес-службі.

Рейковий автобус ходитиме на ділянці Суми–Веринський завод щодня (автобуси і маршрутки курсують у цьому напрямі тільки тричі на тиждень).

Рейковий автобус на цьому маршруті - новий вид залізничного транспорту, який відповідає сучасним вимогам комфорту: vf’ систему кондиціонування повітря, м`які сидіння інші зручності.

До сьогоднішнього дня пуск рейкового автобуса на ділянці Суми—Веринський завод був неможливий через поганий стан колії – з 1980-х років тут діяло обмеження швидкості руху до 15 км/год. І лише після капітального ремонту колії на цій ділянці, яку провела Південна залізниця, стало можливим пасажирське сполучення.

Нагадаємо, сьогодні в Україні курсують 12 рейкових автобусів, 8 з яких – на Південній залізниці (п`ять – у Сумській дирекції залізничних перевезень і три – Полтавській дирекції залізничних перевезень). Практика впровадження нового виду транспорту на малонаселених ділянках залізниці дає змогу економити дизельне паливо і підвищувати якість обслуговування пасажирів.