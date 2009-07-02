ТМ “Маринадо” вивела на ринок новий продукт

11:47, 02 липня 2009
Права споживачів
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Ікру “заморську” кабачкову

ТМ “Маринадо” розширила асортиментну лінію продукції та вивела на ринок “Кабачкову ікру”. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Нині асортимент ТМ “Маринадо” представлений зеленим горошком, корнішонами делікатесними, огірками маринованими, хроном столовим, грибами маринованими двох видів, томатами маринованими та томатами «Черрі» маринованими, а також гірчицею міцною та гірчицею лагідною.

Тепер до асортименту ТМ «Маринадо» додався новий продукт – кабачкова ікра.

Виробники зазначають, що кабачки шанують за лікувальні властивості: вони знімають набряки, допомагають при алергії та анемії, корисні для шлунка і жовчного міхура. Їсти ці овочі можна скільки душа забажає, не ризикуючи набрати зайві кілограми, бо сто грамів плодів дають організму лише 27 кілокалорій.

Нічого дефіцитного в складі овочевого делікатесу немає: кабачки, морква, цибуля, томатна паста, олія, сіль, цукор, прянощі, приправи, зелень. Це, так би мовити, стандартний заводський рецепт. Але у фірми є і власні секрети - особливого смаку можуть надавати додаткові інгредієнти, екзотичні прянощі. Але виробник підкреслює, що новий продукт виготовляється відповідно до вимог Державного стандарту України (ДСТУ).

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