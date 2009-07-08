Середній хабар в Україні за рік зріс у півтора рази
Сягає 60 тис. грн.
Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО переконаний, що збільшення терміну покарання за хабарництво не зменшить кількості хабарників.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.
«Впевнений, що збільшення терміну покарання, як пропонує ГРИЦЕНКО, не вплине на зменшення хабарництва. Лише судове рішення і громадський вплив може зменшити це», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.
Він також поінформував, що протягом цього року кількість затриманих працівниками органів внутрішніх справ хабарників, на відміну від аналогічного періоду минулого року, зросла у півтора рази. Крім того, середній хабар, який пропонують посадовцям цього року і який вони вимагають, також зріс у півтора рази і сягає 60 тис. грн.
Тим не менше, незважаючи на зростання кількості випадків викриття хабарників, кількість осіб, які мають таку спокусу, не зменшується. За словами Ю.ЛУЦЕНКА, певною мірою подолати таке явище в Україні можна лише тоді, коли буде створена ефективна система покарання, насамперед, це стосується суду, і кожен, хто намагатиметься брати хабар, буде пам’ятати про невідворотність покарання.
Разом з тим, Ю.ЛУЦЕНКО висловив подив стосовно того, що 525 посадовців з «президентської вертикалі», які були спіймані на хабарах, не понесли відповідальності в судах. Крім того, «ніхто не поплатився за такий підбір кадрів», додав він.
Водночас міністр поінформував, що цього року органами МВС притягується до відповідальності за хабарництво 79 суддів, «що є досягненням за всі часи незалежності України».
Ю.ЛУЦЕНКО висловив сподівання, що «всі хабарники, зафіксовані цього року, отримають покарання у судах», оскільки чинне українське законодавство цілком здатне забезпечити необхідну відповідальність за такі злочини.