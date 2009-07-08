Кількість безробітних в Україні в першому півріччі знизилася на 23% або майже на 205 тис. чоловік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила міністр праці і соціальної політики України Людмила ДЕНИСОВА сьогодні на брифінгу в Кабінеті Міністрів.

За її словами, зокрема, за червень кількість безробітних знизилася на 11% або на 81 тис. чол.

За даними міністра, станом на 7 липня на обліку в центрах зайнятості перебували 658 тис. безробітних.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Міністерства праці і соціальної політики, на 1 липня в Державному центрі зайнятості було зареєстровано 683,7 тис. безробітних громадян.

За 5 місяців ц.р. 318 тис. громадян було працевлаштовано, ще 183 тис. українців пройшли відповідне перенавчання.

У міністерстві зазначили, що в цілому ситуація на ринку праці стабілізується, Нагадаємо, за даними Держкомстату, на кінець червня 2008 р. в Україні офіційно було зареєстровано 538,1 тис. безробітних.