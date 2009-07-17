Компанія «Еліт» запустила завод із виробництва морозива

Компанія «Еліт» (торгова марка «Ажур») запустила завод з виробництва морозива в місті Сміла Черкаської області проектною потужністю 150 тонн продукції на добу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова наглядової ради компанії Андрій СНЕЖКО.

За його словами, інвестиції в будівництво заводу склали більше 200 млн. грн. (як власні засоби компанії, так і позикові - кредити українських банків). За даними А.СНЕЖКО, термін окупності заводу за оптимістичними прогнозами складає 5 років, за песимістичними – 7. Поштовхом до будівництва заводу став брак виробничих потужностей. А.СНЕЖКО повідомив, що компанія має виробничі потужності в Луцьку і в Криму ( 60 тонн продукції на добу).

Довідка УНІАН. ТОВ «Еліт» зареєстроване в 2003 році і спеціалізується на виробництві та реалізації морозива під торговою маркою «Ажур». Асортимент продукції, що випускається, складає близько 150 найменувань.