Білоруські пияки потрапляють на “Дошку ганьби”

У Білорусі для боротьби із самогоноварінням і неплатежами за послуги житлово-комунальних послуг почали встановлювати «Дошки ганьби».

Про це повідомляє «Європейське радіо для Білорусі».

У районних центрах Вітебської області до таких заходів вдається міліція: на «Дошки ганьби» потрапляють алкоголіки й ті, хто керував автомобілем у нетверезому стані.

А в місті Орша (Вітебська область) на таких дошках із написом «Вони ганьблять наше місто» можна дізнатися імена й адреси людей, які займаються самогоноварінням.

За словами начальника слідчого відділу Оршанського міського відділу внутрішніх справ Сергія СІДІНА, таким чином правоохоронні органи впливають на свідомість самогонників. «І не сподівайтеся, що купити міцні напої за цими адресами буде так просто. Це справа міліції, щоб перекрити туди дорогу.

Міліціонер відкинув звинувачення журналіста в тому, що таке оприлюднення імен без згоди громадян заборонено законом і є втручанням у приватне життя. За його словами, на «Дошки ганьби» потрапляють імена тільки тих громадян, яких притягають до відповідальності за рішенням суду.

«Європейське радіо для Білорусі» також розшукало громадян, імена яких на «Дошках ганьби». Зокрема, наводиться розмова кореспондента з одним із самогонників, який потрапив на «Дошку ганьби»:

- Правда, що ви продаєте самогонку?

- Раніше продавав, а зараз – ні.

- А ви чули про «Дошку ганьби»? Ви не проти, що там написано ваше ім`я?

- Ну, наставили тут, біс із ними! Але цього ніхто не мав право робити без моєї згоди!

- Цікаво, а скільки у вас коштував літр самогону?

- Цікаво? Ну, приходь із грошима – я тобі продам!

В іншому районному центрі Вітебської області – селищі Ушачі – «Дошку ганьби» організувало житлово-комунальне управління. На стенді з написом «Забудькуваті й недобросовісні знайдуть себе» висять списки боржників із розрахунків за житлово-комунальні послуги, а поряд – дзеркало, в якому потенційні неплатники можуть побачити своє відображення.