Світова спільнота бореться за культуру споживання алкоголю та тютюну

У Туреччині набуло чинності доповнення до закону про заборону куріння, згідно з яким палити заборонено в усіх ресторанах, кав`ярнях, барах і нічних клубах. Не можна курити не тільки сигарети, сигари і трубки, але й кальян.

Порушення закону загрожує покаранням як самим курцям, так і власникам закладів. Для відвідувачів передбачено штраф (у перерахунку з ліри) в розмірі більш як 30 євро, для власників закладів – від 366 до 3660 євро, повідомляє «Німецька хвиля».

Для забезпечення контролю за дотриманням закону в країні створено спеціальну структуру, штат якої нараховує 4500 співробітників.

Курити відтепер дозволяється лише на території закладів, розташованих просто неба, але за умови, що вони не обладнані тентами чи парасольками.

Парламент країни ухвалив закон у січні 2009 року, він набув чинності в травні. На першому етапі було заборонено куріння в приміщеннях державних установ, офісів підприємств і компаній, а також у громадському транспорті.

У Туреччині, країні з 70-мільйонним населенням, курить більш як 20 мільйонів осіб.

Мілан став першим італійським містом, де з понеділка молоді до 16 років заборонено вживати алкогольні напої. Зіткнувшись з проблемою алкоголізму серед молоді, міська рада італійської столиці моди та бізнесу в п`ятницю проголосувала за заборону вживання алкоголю неповнолітніми.

За словами прем`єр-міністра Сільвіо БЕРЛУСКОНІ, він постарається ввести заборону по всій країні.

У неділю в інтерв`ю газеті Corriere della Sera прем`єр повідомив, що Мілан - це приклад для всієї Італії.

"Мене турбує те, як безтурботно молодь вживає алкоголь", – сказав БЕРЛУСКОНІ. – "Розпорядження про заборону, видані мерами інших міст Італії, вітатимуться і отримають мою повну підтримку".

Штраф за зберігання або вживання алкоголю молодими людьми, що не досягли 16 років, складає 500 євро ($705), стільки ж він складає і для тих, хто продає дітям алкоголь. Батьків малолітніх порушників повідомлять про порушення, бо саме вони мають заплатити штраф.

У Мілані близько 34 відсотків 11-річних дітей мають проблеми з алкоголем, а всього в Італії 750 тисяч неповнолітніх вживає алкоголь.

Рейтер

Росіяни незабаром не зможуть купувати алкоголь і сигарети, не показавши паспорт. Відповідні поправки, що містяться в трьох законопроектах, вніс до нижньої палати перший заступник голови комітету російської Держдуми з промисловості Валерій ДРАГАНОВ.

Як повідомила його прес-служба, внесені поправки запроваджують вимогу обов`язкового пред`явлення паспорта під час покупки алкогольної, тютюнової продукції, а також пива.

Таким чином, у РФ не лише не допускатиметься роздрібний продаж алкоголю, тютюнових виробів і пива особам, що не досягли 18 років, але також, якщо поправки наберуть чинності, і громадянам, що не пред`явили паспорт.

Нагадаємо, наприкінці червня прем’єр-міністр РФ Володимир ПУТІН на зустрічі з гендиректором Всесвітньої організації охорони здоров’я Маргарет ЧЕНЬ заявив, що боротьба з алкоголізмом і тютюнопалінням повинна стати основним напрямом у боротьбі за здоров’я російської нації.

Після цього президент Росії Дмитро МЄДВЄДЄВ закликав ухвалити державну програму боротьби з алкоголізмом та іншими шкідливими звичками.

"Ми зараз п`ємо більше, ніж в 90-і роки, хоча це були важкі часи. Потрібно підготувати відповідну програму і вжити певних заходів в цьому напрямі", - зазначив він.

ТСН