Створили мобільний, який неможливо розбити
09:35, 21 липня 2009Права споживачів
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Компанія Land Rover
Перший у світі мобільний телефон, який неможливо ні розбити, ні розколоти, ні втопити випустила знаменита англійська автобудівельна компанія Land Rover, що отримала загальне визнання завдяки своїм бездоріжникам підвищеної прохідності.
Мобільний з назвою Land Rover S1 витримує кидок на бетонному підлогу з висоти п`яти метрів, падіння у воду і перебування в ній протягом 30 хвилин. Він також здатний протистояти температурі нижче 20 і вище 100 градусів.
Телефон зроблений з особливого сорту високо стійкого пластику і має гумове покриття. Ним вже зацікавилися військові з НАТО.
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