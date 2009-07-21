Створили мобільний, який неможливо розбити

Перший у світі мобільний телефон, який неможливо ні розбити, ні розколоти, ні втопити випустила знаменита англійська автобудівельна компанія Land Rover, що отримала загальне визнання завдяки своїм бездоріжникам підвищеної прохідності.

Мобільний з назвою Land Rover S1 витримує кидок на бетонному підлогу з висоти п`яти метрів, падіння у воду і перебування в ній протягом 30 хвилин. Він також здатний протистояти температурі нижче 20 і вище 100 градусів.

Телефон зроблений з особливого сорту високо стійкого пластику і має гумове покриття. Ним вже зацікавилися військові з НАТО.

ІТАР-ТАРС