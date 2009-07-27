Турецькі авіалінії відкривають рейси Стамбул–Львів

Авіакомпанія «Турецькі авіалінії» з 27 липня ц.р. відкриває рейси за маршрутом Стамбул–Львів–Стамбул.

Про це УНІАН повідомили в компанії.

Згідно з повідомленням, нові рейси здійснюватимуться три рази на тиждень: у понеділок, четвер і неділю туди і назад.

У компанії нагадали, що Львів є 118-м міжнародним напрямом авіакомпанії та 6-м рейсом до України після Дніпропетровська, Донецька, Києва, Одеси і Сімферополя.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Турецькі авіалінії» виконує польоти за 153 напрямками у світі й має у своєму авіапарку 132 літаки.