Турецькі авіалінії відкривають рейси Стамбул–Львів
12:35, 27 липня 2009Права споживачів
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Тричі на тиждень
Авіакомпанія «Турецькі авіалінії» з 27 липня ц.р. відкриває рейси за маршрутом Стамбул–Львів–Стамбул.
Про це УНІАН повідомили в компанії.
Згідно з повідомленням, нові рейси здійснюватимуться три рази на тиждень: у понеділок, четвер і неділю туди і назад.
У компанії нагадали, що Львів є 118-м міжнародним напрямом авіакомпанії та 6-м рейсом до України після Дніпропетровська, Донецька, Києва, Одеси і Сімферополя.
Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Турецькі авіалінії» виконує польоти за 153 напрямками у світі й має у своєму авіапарку 132 літаки.
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