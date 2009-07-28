В Гуляйполі пройде фестиваль «День Незалежності з Махном-2009»

23-24 серпня у м. Гуляйполе Запорізької області пройде Четвертий міжнародний літературно-музичний андерграундовий фестиваль «День Незалежності з Махном - 2009».

Про це УНІАН повідомили у мистецькому об`єднанні "Остання Барикада", яке організовує фестиваль.

За інформацією оргкомітету, в рамках фестивалю планують такі перфоменси: «Махновське весілля», поетичний боді-арт, конкурс махновського костюму, літературна премія «Остання барикада», мистецька антипремія «Махновський гарбуз», відкриття пам’ятника Нестору Махну, «Бій барабанщиків», «День народження Жадана», «Кримська експансія Ісмета Шейх-Заде», акція «Українську книжку - Гуляйполю!» та інші.

У нічній програмі заплановано «Поетичну порку» та чоловічий боді-арт (вхід тільки для повнолітніх).

Як повідомляє «Остання барикада», до Гуляйполя приїдуть музичні гурти «С.К.А.Й», «Ot Vinta», «ТопорОркестра», «Бремстокер», «Кука та банда», «Мертвий Півень», «Гапочка», «Собаки в космосі», «Лос-Колорадос», «Крапка», «Тарута», «Хамерман знищує віруси» та інші.

У літературній частині планується сольник Оксани ЗАБУЖКО, презентація нової книжки Сергія ЖАДАНА «Лілі Марлен», сольник Артема ПОЛЕЖАКА, Другий махновський слем (слем-майстер Мультик Гагарін), Казковий дім Лірника Сашка, «Махновські читання» і презентації земляцтв (Донецьке, Харківське, Запорізьке, Закарпатське, Київське і Кримськотатарське земляцтво).

У театральній частині відбудеться виступ «Театру 19» Сергія БАБКІНА.

У відеочастині пройде показ українських неформатних кліпів, відеопоезії, аматорського відео та конкурс андеграундного мобільного кіно.

Також планують громадські дискусії за участі відомих політологів, політичних діячів та журналістів.

Крім того, в рамках фестивалю «День Незалежності з Махном - 2009» пройде виставка картин, де буде презентовано колекції «Останньої барикади» (пам’ятник Віктору ЮЩЕНКУ роботи Анатолія ФЕДІРКА), А.МУХАРСЬКОГО, В.ПІНЧУКА та ін.

Ведучі фестивалю - Артем ПОЛЕЖАКА та Руслан ПІВЕНЬ.