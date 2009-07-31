«Укртелеком» розширив міжнародний роумінг у Чехії

Компанія «Укртелеком» розширила міжнародний роумінг мобільного зв`язку (ТМ Utel) в Чехії. Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, роумінг-партнером компанії в Чеській Республіці став оператор мобільного зв`язку T-Mobile Czech Republic a.s.

На сьогоднішній день, абоненти Utel можуть скористатися послугами міжнародного роумінгу мобільного зв`язку на території більше 46 країн у мережах 50 операторів. Крім того, користування послугами передачі даних в міжнародному роумінгу можливе в Росії, Білорусі, Польщі, Швеції та Азербайджані.

Довідка УНІАН. Компанія «Укртелеком» надає послуги мобільного зв`язку третього покоління (3G) в стандарті UMTS під торговою маркою Utel. Число абонентів компанії складає майже 300 тисяч.