У червні в країнах ЄС безробіття зросло до 9,4%

Безробіття в країнах єврозони в червні зросло до 9,4% - максимального рівня з 1999 року, повідомляє Статистичне управління Європейського Союзу.

За останній рік 3,17 млн. осіб стали безробітними в країнах ЄС.

Максимальне безробіття в червні було зафіксоване в Іспанії - 18,1%.

ВВС Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, кількість зареєстрованих безробітних в Україні на 1 липня 2009 року склала 658,5 тис. осіб, що на 27% менше, ніж на 1 січня 2009 року (900,6 тис. осіб).

Кількість безробітних, які на 1 липня отримували допомогу з безробіття, склала 500,7 тис.

Голова Форуму профспілок України Мирослав ЯКИБЧУК переконаний, що за станом на липень в державі без роботи залишилися понад три мільйони громадян.

Про це він заявив в інтерв`ю “Газеті по-українськи” (№ 108 від 28 липня), коментуючи повідомлення Міністерства праці і соціальної політики про падіння рівня безробіття і реєстрації не більше 600 тисяч безробітних громадян працездатного віку.

“Реальна цифра - більше 3 мільйонів”, - сказав М.ЯКИБЧУК.