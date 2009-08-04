Телефонні оператори порушують законодавство

Український державний центр радіочастот (УДЦР) у першому півріччі 2009 року виявив більш як 156 тис. порушень в телекомунікаційних мережах операторів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі УДЦР.

Згідно з повідомленням, УДЦР виконав у першому півріччі всі заходи щодо вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж у повному обсязі. Фахівці УДЦР здійснили 480 заходів, пов`язаних із вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж загального користування, зокрема, щодо маршрутизації міжнародного та міжміського трафіку.

Під час вимірювань телекомунікаційних мереж операторів зв`язку виявили 156,1 тис. порушень, з них 70,1 тис. – у другому кварталі 2009 року. Основна частина порушень стосується використання телефонних номерів.

Документи про недотримання операторами зв`язку вимог чинного законодавства в телекомунікаційній сфері направлено для ухвалення рішення до контрольних і правоохоронних органів України.

Довідка УНІАН. УДЦР входить у сферу управління Національної комісії з питань регулювання зв`язку, здійснює радіочастотний контроль і моніторинг та інші роботи. Відповідно до рішення НКРЗ, на УДЦР також покладені завдання щодо підготовки висновків про виділення номерного ресурсу. Має 25 регіональних філіалів.

Технічне забезпечення радіоконтролю на території України здійснюється 218 стаціонарними і 114 мобільними станціями радіоконтролю УДЦР. Стаціонарні станції радіоконтролю розгорнули у 89 населених пунктах України.