«Укравтодор» з'єднає траси Москва-Сімферополь і Київ-Довжанський

Державна Служба автомобільних доріг України планує зв`язати траси Москва-Харків-Сімферерополь і Київ-Харьків-Довжанський в обхід Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник начальника Держслужби автомобільних доріг у Харківській області Сергій ПЛЯКА.

За його словами, нову дорогу завдовжки 48,8 км. хочуть побудувати від кордону з Росією (КПП «Щербаківка») через Дергачевський, Золочевський і Харківський райони області. Тобто, вона пройде в обхід обласного центру, що дозволить автомобілістам скоротити витрати часу в дорозі. Проектну документацію будівництва дороги розробляє інститут "Київсоюздорремпроект", який виграв тендер.

С.ПЛЯКА повідомив, що розглядають два можливі джерела фінансування проекту: за рахунок коштів держбюджету або приватного інвестора. У другому випадку передбачають передачу інвестору побудовоної ним дороги в довгострокову концесію. В такому випадку завдяки платному проїзду він окупить свої витрати.

Довідка УНІАН. Вартість будівництва дороги - 3,5 млрд. грн. Очікують, що проект реалізують впродовж 6-ти років. У даний час, щоб потрапити з траси Москва-Сімферополь на трасу Київ-Довжанський, доводиться доїжджати до окружної дороги Харкова, одна з ділянок якої з’єднує ці дві траси.