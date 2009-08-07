Дві третини харків'ян не довіряють комерційним банкам

Трохи більше двох третин харків`ян (68,1%) вважають ненадійним зберігати заощадження в комерційних банках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам керівник департаменту досліджень Харківського філіалу Інституту проблем управління ім. Горшеніна Ксенія КОРЕНЄВА, посилаючись на результати проведеного філіалом інституту експрес-опитування «Стабільність гривні й банківської системи».

За її словами, тільки 11,5% опитаних харків`ян довіряють банкам. Ще 20,4% респондентам важко відповісти на це питання.

Найбільш вигідною валютою для зберігання заощаджень харків`яни вважають євро (36,6% опитаних). Долару віддали перевагу 25,9% респондентів, 11,7% - іншим валютам. Гривні довіряють 6,8% опитаних.

При цьому майже половина респондентів (47%) як причину знецінення гривні назвали неправильну політику держави, 34,1% - спекуляції й махінації на валютному ринку. Світову кризу назвали причиною 21,5% респондентів, ще 21,4% - складну ситуацію в економіці країни. П`ята частина опитаних (19,2%) причиною знецінення гривні вважає початок передвиборної кампанії.

К.КОРЕНЄВА підкреслила, що більше половини опитаних (50,2%) вважають винними в падінні курсу гривні всі органи влади разом узяті. Конкретно Президента України звинувачують у цьому 18,9% респондентів, НБУ - 17,5%, Кабмін - 15,7%, банкірів, олігархів і бізнесменів - 11,2%, Верховну Раду - 5,7%.

Разом із тим, 8,3% респондентів зовсім не хвилює знецінення гривні.

Експрес-опитування проводилося 31 липня-1 серпня 2009 р. у місцях масового скупчення людей. У ньому взяли участь 600 жителів Харкова віком від 18 років.