У Дніпропетровську відкрився медовий ярмарок

У Дніпропетровську в парку Глоби відкрився щорічний ярмарок меду з нагоди Медового Спаса. На площі свої багатства розташували півсотні провідних бджолярів області. Окрім традиційного асортименту з травневого меду і різнотрав`я, охочі зможуть купити і рідкісні для Дніпропетровська сорту акації чистої та гречаного меду збору 2009 року.

Ціни на ярмарку максимально наближені до собівартості: трилітрову банку залежно від сорту і району виробництва можна купити за 120—200 гривень. Щоб познайомити відвідувачів з різноманітністю продукту, організатори поширюють брошури і пам`ятки, де можна дізнатися, який сорт меду допоможе вилікувати ту або іншу хворобу.

«Мед здатний полегшити стан людини, яка б хвороба її не мучила, він укріплює імунітет. До мене часто підходять діабетики і скаржаться, що їм не можна їсти мед, але це не так — в помірних кількостях мед можна вживати всім», — говорить пасічник Олександр КРУТЬКО, який виставляє свою продукцію на ярмарку вже багато років.

Солодке свято продовжиться до 17 серпня, а за підсумками ярмарку виберуть найкращий продукт.

Натхненний підвищеним попитом на мед, директор ВАТ «Бджолагросервіс» Микола ГОРБЕНКО планує в майбутньому відкрити постійний торговий майданчик, щоб жителі міста мали можливість купити якісний мед у будь-яку пору року. Зараз в області щорічно виготовляють близько трьох тисяч тонн солодкого продукту.

“Сегодня”