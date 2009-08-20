КМДА презентує новий трамвай

У Києві на початку вересня цього року презентують новий трамвай, який курсуватиме в столиці.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Згідно з повідомленням, сьогодні проходять тестові випробування нового трамвая.

За словами першого заступника голови КМДА Дениса БАССА, вагон з низьким рівнем підлоги виготовлений у Санкт-Петербурзі і є оптимальним у співвідношенні «ціна-якість». Новий трамвай зможе перевозити одночасно 300-400 пасажирів. Максимальна його швидкість сягатиме 70 км/год.

«Сучасний трамвай, який ми презентуємо киянам, дасть змогу заощадити майже 40% електроенергії, і матиме низький рівень вібрації та шуму. Вагони також обладнані спеціальною системою управління, яка дозволить плавно розпочинати рух і гальмувати. Салон трамвая облаштований за вимогами сучасного інтер`єру: м`які комфортні крісла, поліпшена система опалення і вентиляції», – зазначив Д.БАСС.