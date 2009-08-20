В Одесі Дюка одягнуть у вишиванку

Низка молодіжних організацій Одеси, передусім «Молода Просвiта», «Демократичний альянс», «Пласт», спільно з Управлінням молодіжної та сімейної політики Одеської міськради розгорнуть 23 серпня над Потьомкінськими сходами блакитно-жовтий прапор розміром 12 на 18 метрів на відзначення Дня Державного прапора України.

Як повідомив УНІАН керівник міськуправління Андрій ЮСОВ, «кожен метр прапора буде символізувати роки державної незалежності України – кожного року організатори свята будуть на 1 метр збільшувати довжину прапора, поки Державний прапор не протягнеться від пам’ятника Дюка до моря».

До речі, прапор, яким 23 серпня прикрасять Потьомкінські сходи, згодом розріжуть на менші прапори. Частину їх довжиною близько 1 метра роздадуть активним учасникам святкування, а решту – продадуть одеситам. Також роздадуть 10 тисяч жовто-блакитних стрічок.

24 серпня з нагоди 18-річчя Незалежності України на Потьомкінських сходах утворять живий ланцюг людей у вишиванках, у національний стрій одягнуть і бронзового Дюка.

«Ні, ми не збираємося стверджувати, що Дюк де Рішельє був українцем, лише вшановуємо пам’ять минулих поколінь, що розбудовували Одесу - одне з найкращих міст нинішньої незалежної України», - зазначив А.ЮСОВ.

З нагоди свята на площі перед мерією відбудеться концерт за участю народних артистів України, виступить Національний академічний оркестр народних інструментів України під управлінням Віктора ГУЦАЛА, а молодіжні організації Одеси проведуть фестиваль «Моїй країні 18!».