Святкування Дня Незалежності (програма свята)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає громадян України долучитися до відзначення державних свят - Дня Державного прапора України та 18-ї річниці Незалежності України, що відбудуться 23 та 24 серпня.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, цього року офіційні урочистості за участю В.ЮЩЕНКА відбудуться у Києві та Батурині.

22 серпня В.ЮЩЕНКО відвідає Батурин (Чернігівська область) – історичне містечко, де розташовані пам`ятки козацької доби історії України, об`єднані у державний історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця». У XVII-XVIII ст. Батурин був фактично столицею козацтва та резиденцією п`ятьох козацьких гетьманів.

За ініціативи В.ЮЩЕНКА у Батурині відбудовано палац останнього українського гетьмана Кирила Розумовського.

О 9.00 23 серпня, у День Державного прапора України, на площі Конституції поблизу Маріїнського палацу відбудеться урочиста церемонія підняття Державного прапора України за участю глави держави.

Одночасно з Києвом Державний прапор піднімуть в усіх регіонах нашої країни.

У рамках церемонії на площі Конституції В.ЮЩЕНКО вручить паспорти громадян України, яким виповнилося 16 років.

Також глава держави спільно з представниками української влади та громадськості покладе квіти до пам`ятників Володимиру Великому, Богдану Хмельницькому, Тарасу Шевченку, Михайлу Грушевському.

Цього ж дня, об 11.00, за участю Президента у культурно-мистецькому і музейному центрі «Мистецький арсенал» відкриють виставку «De profundis».

О 19.00 у Національному заповіднику «Софія Київська» відбудеться урочистий прийом за участю керівників держави, представників громадськості, дипломатів та інших поважних гостей з усіх регіонів України та з-за кордону.

Офіційні заходи у День Незалежності України, 24 серпня, розпочнуться о 8.30 у Софійському соборі молитвою за Україну та Український народ. До Собору запрошено керівників держави, чільників українських церков та релігійних організацій, представників громадськості. О 10.00 на Хрещатику пройде парад Збройних сил України. Під час параду Президент виступить зі зверненням до українського народу.

Більшість заходів транслюватимуть у прямому ефірі НТКУ, «5 канал», НРКУ та Всесвітня служба «УТР».