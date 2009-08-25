РФ змінила імпортні мита на сири

Уряд Російської Федерації змінив імпортні мита на ряд сирів. Текст постанови від 20 серпня 2009 р. N 680 «Про внесення змін до Митного тарифу Російської Федерації щодо окремих видів сирів» опублікований на сайті Уряду Росії.

Згідно з документом, нові ставки ввізних митних зборів затверджені терміном на 6 місяців.

Документом встановлені ставки ввізних митних зборів на ряд сирів на рівні 15% від митної вартості, але не менше 0,5 євро за 1 кг.