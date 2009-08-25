Близько півмільйона осіб відвідало Сорочинський ярмарок

Близько півмільйона осіб цього року відвідало Національний Сорочинський ярмарок, який проходив з 19 по 23 серпня.

Про це УНІАН повідомив начальник ЦГЗ ГУ МВС України у Полтавській області Юрій СУЛАЄВ.

За його словами, серед відвідувачів зареєстровано понад 400 іноземців.

«Загалом, ярмарок пройшов успішно і без особливих правопорушень. Злагоджена робота міліції, поєднана з використанням спеціальної техніки, мінімізувала можливість здійснення протизаконних дій з боку учасників і гостей ярмарку. Зокрема, за весь період ярмарку не зареєстровано жодного тяжкого злочину», - сказав УНІАН начальник ГУ МВС України у Полтавській області Михайло ЦИМБАЛЮК.

Всього за час проведення ярмарку міліція склала близько 200 адміністративних протоколів. Зокрема, чотири гості ярмарку притягнуті до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство, 16 - за зловживання спиртними напоями. Під час ярмарку адмінпокарання накладено на 38 водіїв, що керували автомобілем у нетверезому стані.

За порушення вимог ветеринарно-санітарного законодавства вжито заходів адміністративної дії щодо 37 осіб, які реалізовували продукти харчування без належних документів або з порушенням термінів реалізації.