Середня заробітна плата в Україні збільшилася на 28 грн

У липні 2009 року середня заробітна плата по Україні збільшилася на 28 грн., порівняно з червнем, і на 1 серпня склала 2008 грн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За інформацією Держкомстату, у Києві середня заробітна плата в липні, порівняно з червнем, збільшилася на 37 грн. – до 3320 грн., по Київській обл. – на 26 грн. – до 2104 грн., по Донецькій обл. - на 22 грн. - до 2196 грн., по Дніпропетровській обл. – на 43 грн. – до 2065 грн.

У січні-липні 2009 р. в середньому по Україні штатним працівникам була нарахована заробітна плата в сумі 1840 грн., зокрема у Києві - 3077 грн., Київській обл. - 1919 грн., Донецькій обл. - 2031 грн., Дніпропетровській - 1886 грн.