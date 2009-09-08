АМК оштрафував "Луганськводу" за зловживання монопольним становищем

Луганське відділення Антимонопольного комітету України (АМК) оштрафувало ТОВ "Луганськвода" за зловживання монопольним становищем.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Луганського територіального управління АМК.

Згідно з повідомленням, працівники управління виявили, що монополіст безпідставно вимагав від користувачів встановлення водомірів, які належать виключно до метрологічних класів В і З, що призвело до додаткових матеріальних витрат споживачів. У випадку невиконання цих вимог підприємство відмовлялося приймати в експлуатацію встановлені лічильники води і створювало умови для нарахування плати за воду за нормами споживання, які порушували права споживачів.

В результаті розгляду справи про порушення конкурентного законодавства ТОВ "Луганськвода" визнало порушення, зобов`язалося усунути його і сплатити штраф до держбюджету.