OREANDA відкрила новий фірмовий магазин

“Кримський винний дім” (ТМ OREANDA) відкрив новий фірмовий магазин у Феодосії.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

«Новий магазин заводу «Кримський винний дім» дозволить нашим споживачам насолодитися бездоганною якістю натуральних кримських вин, які представлені тут у повному асортименті», - говорить Катерина ТЮМІНА, директор ДП «Кримський винний дім» ТМ OREANDA.

Довідка УНІАН. ДП "Кримський винний дім" – одне з найбільших підприємств виноробної галузі України. Виготовляє вина ТМ «Оreanda».

Площа власних виноградників складає 1,4 тис. га.

З 2007 року ДП "Кримський винний дім" входить у найбільший в СНД холдинг, який об`єднує ЛГЗ "Хортиця", ЗАТ "Одеський коньячний завод", ТОВ "ТД "Мегаполіс" (Україна) і ТОВ "ТД "Мегаполіс" (Росія).