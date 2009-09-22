У Вінницькій області середній надій молока збільшився на 21%

В аграрних підприємствах (окрім малих) Вінницької області в січні-серпні 2009 року середній надій молока з розрахунку на середнє поголів`я корів збільшився на 21%, або 502 кг, в порівнянні з аналогічним періодом 2008 року і склав 2,88 тонн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в управлінні економіки Вінницької облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, за звітний період загальне виробництво молока зросло на 0,1% в порівнянні з аналогічним періодом 2008 року, за рахунок збільшення валових надоїв в аграрних підприємствах на 12,7%.