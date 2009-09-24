Томенко виступає за обмеження вільного продажу слабоалкогольних напоїв

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає за необхідне ввести певні обмеження щодо вільного продажу слабоалкогольних напоїв та пива та сподівається, що парламент підтримає відповідну пропозицію.

Про це він заявив під час “круглого столу” «Обережно, пиво! - тверезий погляд».

За словами М.ТОМЕНКА, варто врешті-решт зупинити дискусію про те, що в Україні немає пивного алкоголізму. Він зауважив, що в зв’язку з цим парламент має ухвалити в цілому закон «Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» щодо обмеження споживання і продажу слабоалкогольних напоїв та пива. Віце-спікер нагадав, що цей документ 5 березня 2009 року Верховна Рада прийняла у першому читанні і ним визначається пиво та слабоалкогольні напої як алкогольні. Також, зауважив М.ТОМЕНКО, до другого читання законопроектом будуть запропоновані обмеження щодо продажу та споживання слабоалкогольних напоїв і пива.

Він нагадав, що з 1 січня 2009 року діє ініційований ним закон про заборону реклами алкоголю та тютюну на носіях зовнішньої реклами та норма про заборону реклами алкогольних, тютюнових виробів та пива популярними особами. Крім того, в ВР зареєстровано законопроект, який передбачає заборону прямої реклами на телебаченні та носіях зовнішньої реклами.

М.ТОМЕНКО закликав органи державної та місцевої влади, представників громадськості та засоби масової інформації активніше звертати увагу на небезпеку поширення тютюнопаління та алкоголізму. «Лише разом можна відповідно реагувати на цю проблему змінами до законодавства та різноманітними соціальними і просвітницькими акціями», - наголосив віце-спікер. Він також вважає, що в Україні повинна бути державна просвітницька програма з одного боку пропагування здорового та активного способу життя, а з іншого боку – небезпек та загроз алкоголізму та тютюнопаління.