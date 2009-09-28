На Вінниччині скоротилося виробництво вершкового масла

У січні-серпні 2009 року молокопереробні підприємства Вінницької області виробили 6,698 тис. тонн вершкового масла жирністю до 85%, що на 19,4% або на 1,608 тис. тонн менше, ніж за аналогічний період 2008 року.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив перший заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації Валерій КОРОВ`ЯЧИЙ.

Він відзначив, що спад виробництва вершкового масла пов`язаний із зміною споживчих переваг через фінансово-економічну кризу.

Зокрема, в серпні 2009 р. в порівнянні з серпнем 2008 р. виробництво вершкового масла жирністю до 85% молокозаводами області знизилося на 11,33% або на 0,130 тис. тонн – до 1,017 тис. тонн. У порівнянні з липнем поточного року в серпні випуск вершкового масла збільшився на 5,61% або на 0,054 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, в 2008 р. молокопереробні підприємства Вінницької області виробили 11,51 тис. тонн вершкового масла, що на 8,5% або на 0,902 тис. тонн більше, ніж в січні-грудні 2007 року.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками молочної продукції у Вінницькій області є Тульчинський маслосирзавод, молокопереробне підприємство "Літинський молочний завод", Вінницький міський молочний завод. Загалом, виробництвом вершкового масла жирністю до 85% у Вінницькій області займається 11 підприємств.