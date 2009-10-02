У Криму ціни на бензин і дизпаливо знизилися на 20-40 коп.

В Автономній Республіці Крим за тиждень з 24 вересня по 1 жовтня ціни на бензин і дизельне паливо знизилися на 0,20-0,40 грн.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в Головному управлінні статистики в АРК, за станом на 1 жовтня на кримських АЗС ціна 1 літра бензин марки А-95 (premium) знизилася з 8,25-8,30 грн. до 8,00-8,10 грн.; А-92 - з 7,60-7,95 грн. до 7,15-7,55 грн.; А-80 - з 7,10-7,40 грн. до 6,80-7,15 грн.

Водночас, ціна бензин марки А-95 збільшилася з 7,45-7,80 грн. до 7,50-7,85 грн. за 1 літр.

Крім того, за минулий тиждень ціна 1 літра дизельного палива на кримських АЗС знизилася з 6,45-6,75 грн. до 6,15-6,50 грн.