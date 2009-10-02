До кінця року Львів матиме цілодобово гарячу та холодну воду

До кінця цього року все населення Львова буде забезпечене цілодобово гарячим і холодним водопостачанням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні під час брифінгу прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у Львівському аеропорту міський голова Львова Андрій САДОВИЙ.

А.САДОВИЙ поінформував, що для цієї мети вже отримано 100 млн. грн., на другу частину виконання робіт заплановано 91 млн. грн.

«На даний час львів’яни уже мають гарячу воду, але ми хочемо мати її цілодобово, тому буде встановлено автоматику, і вже до кінця року ми виконаємо це спільне зобов’язання місцевої влади та уряду із забезпечення львів’ян цілодобово гарячою та холодною водою», - повідомив мер.

У свою чергу, голова Львівської облдержадміністрації Микола КМІТЬ запевнив, що 50 депресивних населених пунктів Львівщини також будуть забезпечені питною водою, і поінформував, що від уряду вже отримані й освоюються на забезпечення водопостачання 24 млн. грн.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що «наступної середи відбудеться засідання уряду за участю керівництва Львова та області, під час якого будуть розглядати питання ці питання.