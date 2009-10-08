45% перевірених підприємств на Кіровоградщині завищують ціни

Протягом січня-вересня 2009 року інспекція з контролю за цінами в Кіровоградській області попередила обрахування споживачів на 9,2 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник держінспекції з контролю за цінами в області Ігор ФУРМАНОВ.

За його словами, за вказаний період спеціалісти провели 6,6 тис. досліджень діяльності підприємств та установ області, які реалізують соціально значущі товари та послуги.

«Перевірено 265 суб’єктів господарювання. У 120 випадках, а це 45%, виявили порушення при формуванні цін і тарифів. До підприємств-порушників застосовано економічні санкції на суму більш як 2 млн. грн. Також завдяки перевіркам інспекції на 1,6 млн. грн. зменшено витрати з державного бюджету», - зауважив І.ФУРМАНОВ.