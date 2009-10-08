Відкриють ще одну лабораторію для перевірки продуктів на ГМО

На базі ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» створена лабораторія для перевірки харчових продуктів і сільськогосподарської сировини на вміст генетично модифікованих організмів (ГМО).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держспоживстандарту України.

Згідно з повідомленням, відкриття лабораторії відбудеться завтра, 9 жовтня.

За словами генерального директора ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» Ігоря ПЕТРИШИНА, відкриття лабораторії з визначення ГМО в Івано-Франківську полегшить роботу підприємств харчової промисловості Західного регіону України і дасть можливість споживачам отримувати повну та достовірну інформацію про якість і склад харчових продуктів.

Зазначимо, що впродовж серпня-вересня ц.р. в системі Держспоживстандарту України відкрили 7 лабораторій генетично-молекулярних досліджень ГМО в харчових продуктах і сільськогосподарській сировині на базі випробувальних центрів

Довідка УНІАН. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України №468 від 13 травня 2009 р. «Про затвердженні Порядку етикетування харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми чи вироблені з їх використанням, і вводяться в оборот», з 1 липня 2009 року вводиться обов`язкове етикетування харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми.