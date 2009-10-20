У Кременчуці підвищують тарифи на вивіз сміття

Кременчуцький міський виконавчий комітет (Полтавська обл.) затвердив нові тарифи на вивіз сміття для населення.

Як передає кореспондент УНІАН, на вивіз одного кубометра твердих побутових відходів затверджений тариф в сумі 35 грн. 64 коп. (раніше - 27 грн. 59 коп.); на вивіз рідких відходів (для невпорядкованих будинків і приватного сектора) - 44 грн. 75 коп. (раніше – 30 грн. 38 коп.).

«Проте, застосувати новий тариф зможуть лише тоді, коли послугу виведуть «окремим рядком», тобто не включатимуть у квартплату, - заявила заступник начальника Управління ЖКГ Катерина БУТЕНКО. - Адже зараз норму сміття нараховують не на людину, а на квадратні метри житлової площі. КАТП-1628 давно клопоче перед виконкомом про те, щоб зробити вивіз сміття окремою послугою. Для цього потрібне рішення сесії міськради. Один раз це питання вже виносили на розгляд депутатів, але вони не затвердили проект рішення. Багато хто мотивував свою незгоду тим, що люди відмовляться укладати окремі договори на вивіз сміття і не будуть платити, хоча користуватимуться цією послугою».

За словами К.БУТЕНКО, на найближчу сесію міськради знову буде винесено питання про виведення з квартплати (експлуатаційних витрат) тарифу на сміття.

Нагадаємо, в серпні Кременчуцький виконком збільшив на 50% норму накопичення відходів на людину (з 1,38 кубометра в багатоповерхівках до 2,22 кубометра, в приватному секторі – 2,46 кубометрів). Норму розраховував дослідницький інститут. Проте, її теж поки не застосовують - з тієї ж причини, що і новий тариф.

З врахуванням нової норми і нового тарифу, ціна послуги з вивозу сміття на одну людину складе: в упорядкованих будинках – 6,59 грн. на місяць; у невпорядкованих будинках – 6,74 грн. на місяць; у приватному секторі – 7,31 грн.

Зараз в Кременчуці плата за вивіз сміття для однокімнатної квартири складає в середньому 5,11 грн., двокімнатною – 7,05 грн., трикімнатною – 9,71 грн.

У приватному секторі вивіз сміття розрахований на людину, а не на квадратні метри. Послуга подорожчає на 1 грн. 66 коп. (зараз ціна послуги – 5 грн. 65 коп.).