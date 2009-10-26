В АРК у вересні найбільше подорожчала капуста

На споживчому ринку Автономній Республіці Крим у вересні ціни на продукти харчування і безалкогольні напої збільшилися на 0,1%. Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно з повідомленням, найбільше подорожчала капуста (на 10,8%) і цитрусові (9,4%). На 4,3-10,0% підвищилися ціни на рис, банани, кісточкові, сіль, прянощі і кулінарні трави, м`ясо птиці, сало, тваринні жири, маргарин, супи і бульйонні кубики, сушену, копчену, солону рибу і морепродукти. Також подорожчали какао, фруктові соки, шоколадні цукерки, карамель, мармелад, зефір, халва, жувальна гумка, сухофрукти.

Водночас, подешевшали яблука (на 10,5%), кавуни і дині (на 9,4%), цибуля, буряк, морква (на 6,6%), огірки та помідори (2,8%), картопля (1,8%).

Ціни на алкогольні напої і тютюнові вироби зросли на 0,7%, зокрема алкогольні напої подорожчали на 1,5%.

Як повідомляв УНІАН, в Автономній Республіці Крим за січень-вересень 2009 року у порівнянні з груднем попереднього року продукти харчування подорожчали на 9,8%.