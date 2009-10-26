Японці винайшли окуляри-перекладач

Японська корпорація NEC винайшла унікальний пристрій – окуляри-перекладач. Співрозмовники в окулярах можуть спілкуватися різними мовами і чудово розуміти один одного.

До окулярів вбудовано мікрофоном та міні-комп`ютер, який перетворює усну іноземну мову у текст і проектує переклад на сітківку ока, звідки він за допомогою зорових нервів потрапляє до мозку людини.

Такі окуляри можна використовувати годинами, від них не втомлюються очі. На думку розробників, пристрій можна з успіхом використовувати, наприклад, на міжнародних конференціях і під час ділових переговорів із зарубіжними партнерами.

Революційна новинка має надійти в продаж вже у 2010 році. Проте, точність "машинного" перекладу поки що далека від рівня, який мають професійні перекладачі-люди. Через це поки що суперокуляри будуть використовувати серед співробітників підприємств або персоналу магазинів, щоб допомогти їм у спілкуванні з клієнтами.

ТСН