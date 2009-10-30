Інтернет-адреси з'являться на кирилиці

Інтернет-корпорація з привласнення імен і номерів (ICANN) схвалила рішення дозволити використання будь-яких алфавітів під час реєстрації адрес у всесвітній павутині.

"Це тільки перший крок, але він надзвичайно важливий, і має історичне значення для інтернаціоналізації інтернету. Ми зробили інтернет доступнішим для мільйонів осіб в таких регіонах як Азія, Близький Схід і Росія", - цитують слова президента ICANN Роду БЕКСТРОМА.

Програму розгортатимуть поступово, починаючи з 16 листопада. Повністю текст програми доступний за адресою here implementation-plan-30sep09-en.pdf

ICANN була створена в 1998 році та працювала під крилом міністерства торгівлі США.

“Рейтер”