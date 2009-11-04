У Черкасах вартість часнику досягла 55 гривень за кілограм

У Черкасах вартість часнику досягла 55 грн. за кілограм. На черкаському гуртовому овочевому ринку за кілограм дрібного часнику просять 40 гривень за кілограм, за великий хочуть 55 грн. Часник можна купити лише на кількох ятках зі 160. Ще тиждень тому вартість часнику коливалася від 8 до 11 грн.

Як розповіла кореспонденту УНІАН власниця торгової точки на овочевому ринку, за кілька днів покупці розкупили місячний запас часнику, за 5-7 днів закінчаться запаси цибулі.

Водночас, у магазинах Черкас з’явилися в продажу багаторазові марлеві пов`язки по 30-40 грн. за штуку. Вони прикрашені стразами, візерунками чи смайликами. Саморобні ватно-марлеві пов’язки продають на базарах міста по 8-10 грн.