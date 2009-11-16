Студентам загрожує невиплата стипендій наприкінці року

Студенти вищих навчальних закладів України в кінці року можуть не отримати стипендій.

Про це йдеться у заяві координатора громадської ініціативи „Студентський захист” Андрія ЧЕРНИХ, переданій УНІАН.

Він зазначив, що 5 листопада 2009 року Міністерство освіти і науки України в листі до Міністерства фінансів України за №1/12-4571 інформувало про те, що станом лише на 1 жовтня кредиторська заборгованість зі стипендій вже становить 16 428,4 тис. грн. і може спричинити критичну ситуацію зі стипендіальних виплат на кінець року.

“Тобто, Міністерство освіти і науки України, як головний орган центральної виконавчої влади, в освітній галузі, що має у своєму підпорядкуванні найбільшу кількість підвідомчих навчальних закладів, зіштовхнулась з проблемою нестачі коштів для здійснення виплати стипендій та індексації на неї, яка сьогодні вже становить 15 відсотків. Таким чином, щомісячні „звіти” Міністерства освіти і науки України про стовідсоткове фінансування виплати стипендій залишається під великим сумнівом”, - зазначив А.ЧЕРНИХ.

“Усі реалії зі студентськими стипендіями у вищих навчальних закладах ми точно побачимо після нового року. Однак, вже зараз видно, що ситуація дійшла до точки біфуркації – у багатьох вишах вчасно чи взагалі не здійснюють виплату індексації стипендій. За жовтень студенти недоотримали 76 грн. 32 коп. – 14,4%, які зараз становить індексація, – з такою проблемою до Національного студентського союзу вже зараз регулярно звертаються представники студентства. Однак, громадські організації чи Міністерство освіти і науки України самотужки проблему не вирішить. Вихід є і про нього треба говорити вже сьогодні – якщо немає коштів, то необхідно, щоб уряд взяв на себе відповідальність і переглянув систему нарахування стипендій,” – прокоментував ситуацію президент Національного студентського союзу Анатолій ІГНАТОВИЧ.