Столичний кінотеатр «Кінопанорама» відкриють після ремонту

Столичний кінотеатр «Кінопанорама» 26 листопада відкриється для глядачів після ремонту, повідомляє радіо “Київ”.

Під час планового ремонту у кінотеатрі відновили теплопостачання, усунули зауваження служби електронагляду.

Раніше планували здійснити реконструкцію, проте поки що це неможливо через конфліктні питання щодо власника будівлі. Попри це, за словами директора закладу Наталії СОБОЛЄВОЇ, «Кінопанорама» вже визначилася з репертуаром і придбала фільми на перші місяці роботи. Зокрема, у репертуарі кінотеатру стрічки «Нью-Йорк, я люблю тебе», «Пророк» та «Кисень».

Як повідомляв УНІАН, 1 червня в ЗМІ було повідомлено, що кінотеатр «Кінопанорама», який торік відзначив своє 50-річчя, припинив роботу. За інформацією “Газети по-київськи”, колектив «Кінопанорами» звільнили.

Водночас, колишній заступник директора кінотеатру Георгій РУПОСОВ запевнив, що на місці «Кінопанорами» не виросте черговий торговельно-розважальний центр, хоча такі чутки ходять ще з грудня минулого року, коли на засіданні Київраді ділянка землі, на якій розміщений кінотеатр, була продана. Новий господар, за його словами, узяв на себе зобов`язання провести капремонт приміщення кінотеатру.

Кінотеатр “Кінопанорама” - один з 27 муніципальних кінотеатрів, який був переданий попереднім керівництвом столиці в оренду трудовому колективу.

За нової влади Києва, 11 грудня 2008 року, Київрада дала згоду на продаж земельної ділянки на вул. Шота Руставелі, 19а у Печерському районі ТОВ “Кінопанорама” для будівництва багатофункціонального комплексу у складі об’єктів готельного, офісного, торговельного призначення з підземним паркінгом. Загалом компанія отримала у власність 0,27 га землі за 6 млн. 810 тис. грн.

У кінотеатрі працювало два зали: великий (405 місць) і міні-зал (15 місць). Тут проходили, зокрема, прем`єрні покази українських фільмів, ювілеї і творчі вечори українських акторів, режисерів, художників, та мистецькі зустрічі за участі відомих міжнародних діячів.