Німеччина допоможе постраждалим від кризи фермерам

Європейська комісія дозволила Німеччині надавати державну підтримку до 15 тис. євро фермерам, які постраждали від кризи.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, Комісія затвердила запропоновану Німеччиною схему державної допомоги на загальну суму в 100 млн. євро.

Передбачається, що ці гроші будуть доступними для фермерів до 31 грудня 2010 року.

При цьому державну допомогу зможуть отримати лише ті фермери, які перед початком кризи (тобто до 1 липня 2008 року) не мали фінансових складнощів.

Допомога може бути надана у вигляді грантів, субсидій та кредитів.